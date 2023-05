C’est LA série qui aura permis de faire connaitre le service Apple TV+ au grand public (à défaut de faire exploser le nombre d’abonnés) : Ted Lasso se termine aujourd’hui, au bout de trois saisons pleines de bon sentiments, d’humour et de personnages ultra attachants. L’entraineur décalé et à grosses moustaches (Jason Sudeikis) tire donc sa révérence dans l’épisode final (12ème) de la saison 3 disponible dès ce mercredi sur Apple TV+. Baptisé sobrement « Au revoir ! Adieu ! », cet épisode de clôture fait tout, vraiment tout pour nous tirer les larmes, et pour ceux qui ne craignent pas les spoilers, Apple TV+ a diffusé l’une des scènes de l’épisode 11 (avant dernier de la saison 3) qui est aussi l’une des séquences les plus émotionnelles que l’on ait jamais vu dans une série en général.



Et parce qu’un au revoir est toujours un peu difficile, le chanteur Ed Sheeran a diffusé sur YouTube un nouveau morceau que l’on retrouve aussi dans la série. Apple TV+ aura fort à faire désormais pour produire une série suscitant ce niveau d’engouement, sans compter les avis critiques quasi unanimes et la moisson de prix en tous genres.