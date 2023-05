Apple semble bien décidé à ce que l’on sache que quelque chose d’important arrive. Et ce quelque chose, ce ne sera pas un nouvel iPhone ou un nouveau Mac, mais bien un appareil qui lancera la firme pommée dans « Une nouvelle ère », ainsi que l’affirme Apple sur son compte Twitter. Après les développeurs « créateurs de nouveaux mondes », voilà qu’Apple nous annonce que tout va changer, avec en guise d’appât toujours cet étrange visuel mouvant et irisé qui transforme le logo Apple en coeur puis en autre chose… Pour rappel, et cela s’adresse principalement à ceux qui reviennent d’un séjour d’un an sur une île déserte et sans réseau, Apple devrait présenter lors de sa keynote son premier casque de réalité mixte, le Reality Pro, qui serait doté de dalles micro OLED 4K, de 14 capteurs (dont un LiDAR), de deux processeurs dédiés (dont un puissant similaire au M2) et qui se piloterait sans manettes, juste avec les mains. La nouvelle ère selon Cupertino démarrera le 5 juin prochain.

A new era begins. Join us for #WWDC23 on June 5 at 10 a.m. PT.

Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/T1pDvEzvys

— Apple (@Apple) May 31, 2023