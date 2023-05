Le 13 octobre marquera la disponibilité des deux premiers épisodes pour Lessons in Chemistry sur Apple TV+. On retrouvera ensuite un nouvel épisode chaque vendredi. Il y aura huit épisodes au total.

Située au début des années 1950, Lessons in Chemistry suit Elizabeth Zott (Brie Larson), dont le rêve d’être une scientifique est mis en attente dans une société estimant que les femmes appartiennent à la sphère domestique, et non à la sphère professionnelle. Lorsqu’Elizabeth se retrouve enceinte, seule et renvoyée de son laboratoire, elle fait preuve d’ingéniosité comme seule une mère célibataire peut le faire. Elle accepte un poste de présentatrice d’une émission de cuisine à la télévision et entreprend d’enseigner à une nation de femmes au foyer négligées — et aux hommes qui l’écoutent soudainement — bien plus que des recettes… tout en rêvant de revenir à son véritable amour : la science.

Brie Larson aura le rôle principal et sera aussi une productrice exécutive. Le reste du casting comprendra Lewis Pullman, Aja Naomi King, Stephanie Koenig, Patrick Walker, Thomas Mann, Kevin Sussman et Beau Bridges.

Le 13 octobre marquera la disponibilité des deux premiers épisodes pour Lessons in Chemistry sur Apple TV+. On retrouvera ensuite un nouvel épisode chaque vendredi. Il y aura huit épisodes au total.