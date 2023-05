Ce n’est finalement pas une surprise. Si l’on en croit The Information, qui affirme avoir récupéré quelques indiscrétions en provenance d’Apple, le casque XR Reality Pro aura été un appareil extrêmement compliqué à mettre au point : « Le casque est le produit matériel le plus compliqué qu’Apple ait jamais créé en raison de sa forme incurvée non conventionnelle, de sa finesse et de son poids ultraléger […] Plusieurs rendus numériques internes de l’appareil, que The Information a consultés au cours des dernières années, montrent un morceau de verre incurvé avec des bords enveloppés dans un cadre en aluminium lisse qui semble être légèrement plus épais qu’un iPhone. »

Ce verre incurvé serait aussi moins résistant que celui d’un iPhone, et sa proximité avec les yeux ont été un autre sujet de « soucis » pour les ingénieurs d’Apple. L’assemblage du casque serait tout aussi problématique : « Les personnes familières avec la fabrication du casque disent également que sa courbure et son électronique densément assemblée ont rendu la vie difficile aux ouvriers des unités d’assemblage, car ces derniers ont eu peu de marge de manœuvre pour manipuler les outils et doivent installer des composants à des angles inconfortables. La plupart des produits Apple, y compris le casque, sont en grande partie assemblés à la main. »

Apple aurait aussi mis au point une carte-mère courbe adaptée à la forme du casque et des lentilles situées à l’intérieur. Jamais encore la firme de Cupertino n’avait eu à concevoir une carte-mère de ce type. Cette complexité à toutes les étapes de la conception et de la fabrication du Reality Pro expliqueraient in fine le coût de production élevé et donc le prix final avoisinant les 3000 dollars (prix supposé).

The Information ajoute enfin que le Reality Pro est fabriqué dans l’usine qui devait initialement prendre en charge le AirPower (qu’Apple n’a finalement jamais commercialisé). Enfin, on apprend qu’Apple miserait sur un objectif d’1/2 million de Reality Pro vendus un an après son lancement, soit tout de même 5 fois plus que la prévision la moins optimiste. La production de masse n’aurait pas encore démarrée cependant, ce qui laisse entendre que le Reality Pro a de bonnes chances d’être commercialisé à la toute fin de l’année.

Pour rappel, le Reality Pro sera dévoilé le 5 juin prochain lors de la conférence d’ouverture de la WWDC 2023.