Notre confrère 9to5Mac a réalisé un rendu 3D assez détaillé du Reality Pro basé sur les rumeurs ou fuites les plus récentes. On retrouve donc une façade assez fine et d’un bloc (la batterie est déportée à l’extérieur et se portera à la ceinture), avec de larges ouvertures permettant sans doute de faire passer de l’air et d’éviter de trop suer sous le casque, d’un bouton d’activation en bas à droite sous le casque (à gauche sur l’image ci-dessous), d’une molette façon « Apple watch » permettant de basculer du mode VR au mode AR (troisième image), d’une sangle souple et ajustable, et… c’est tout. Les 14 capteurs sont invisibles sur ce rendu, et l’on se doute qu’Apple aura fait en sorte qu’ils se voient le moins possible sur le modèle qui sera présenté le 5 juin prochain. La sonorisation du casque devrait être assurée par des écouteurs spatial audio directement intégrés à la sangle.

Un aimant puissant de type MagSafe devrait permettre de relier le casque Reality Pro à sa batterie externe