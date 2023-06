La guerre froide 2.0 : il y a quelques heures à peine, le service de renseignement russe (FSB) a accusé la NSA (National Security Agency) d’avoir utilisé des malwares afin d’espionner des diplomates étrangers basés en Russie et dans l’ex-Union soviétique, ainsi que des membres de l’OTAN et des citoyens d’Israël, de Syrie, de Chine, mais aussi de Russie. La particularité de cet espionnage massif est d’exploiter des failles ainsi que des portes dérobées contenues dans… des iPhone ! « Le FSB a découvert une action de renseignement des services spéciaux américains utilisant des appareils mobiles Apple », a déclaré le FSB dans un communiqué. Toujours selon le FSB, plusieurs milliers d’iPhone auraient ainsi été infestés. Le FSB affirme enfin que ce complot dévoile la relation étroite entre Apple et la NSA.

Bien évidemment, ces informations sont à prendre avec de grosses pincettes, la Russie menant une campagne de communication (et de désinformation) intense depuis sa tentative d’invasion de l’Ukraine, sachant qu’ aucune preuve n’a été apportée d’une quelconque forme de collaboration entre Apple et la NSA (encore moins d’une collaboration volontaire), alors même que l’iPhone et son système d’exploitation iOS sont régulièrement mis en coupe réglée par des hackers ou des spécialistes en cybersécurité. On note aussi qu’aucune porte dérobée n’a jamais été découverte dans les iPhone, Apple ayant même bataillé en justice contre le FBI à ce sujet.