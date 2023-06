Le gouvernement indien de Narendra Modi vient d’annoncer qu’il céderait bientôt à Foxconn un vaste terrain situé dans l’État du Karnataka (situé dans le sud de l’Inde). Le fournisseur d’Apple construira une nouvelle usine de fabrication d’iPhone à cet endroit, ce qui débouchera aussi sur la création de 50 000 emplois (essentiellement des postes d’ouvriers sur les chaines d’assemblage). Le terrain sera cédé à Foxconn le 1er juillet prochain et la construction devrait démarrer au mois d’avril 2024.

Le coût de construction avoisinerait 1,6 milliard de dollars – ce qui laisse entendre qu’il s’agira bien d’une méga-usine – et le terrain seul aurait été vendu à Foxconn pour 37 millions de dollars. L’usine de Karnataka fait partie d’un plan plus vaste d’investissement de Foxconn en Inde, un plan d’investissement qui initialement devait se monter à 700 millions de dollars et créer 100 000 emplois. Visiblement, le budget de ce plan aura donc explosé entre temps. On notera que le Karnataka a été le premier État indien à se plier aux pressions de lobbying de Foxconn et d’Apple sur les lois du travail, ceci expliquant peut-être cela… Les salariés de l’usine du Karnataka pourront ainsi travailler jusqu’à 12 heures par jour pour produire nos précieux iPhone…