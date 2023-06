Apple a opéré à une baisse de prix en ce qui concerne le MLS Season Pass qui permet de voir les matchs de football de la ligue nord-américaine depuis l’application Apple TV. La baisse s’explique par la période.

En effet, la MLS est actuellement à la mi-saison, Apple a donc décidé de baisser le prix. C’est 69€ par saison normalement. Pour la saison restante, le tarif tombe à 29€. Cette pratique de changer le prix selon la période existe chez d’autres diffuseurs. Amazon Prime Video, par exemple, ne facture pas ses abonnés à la Ligue 1 pendant l’intersaison.

Pour ce qui est de la tarification au mois, Apple reste à 11,99€ pour les abonnés à Apple TV+ ou 13,99€ pour les non-abonnés. Le changement de tarif concerne ceux qui prennent la saison complète. Apple passe de 69€ à 29€ pour les abonnés Apple TV+ et de 89€ à 39€ pour les non-abonnés.

Eddy Cue, le vice-président d’Apple chargé des services, a pour sa part déclaré être très fier de l’offre MLS (via) :

Je suis très fier et heureux de ce que nous avons accompli jusqu’à présent, mais je suis sûr que le meilleur reste à venir. Ces quelques mois ont été formidables pour un retournement aussi rapide. Je suis donc incroyablement fier de tous les membres de notre équipe et de tous les membres de la ligue – les équipes, les joueurs et les propriétaires ont contribué à faire de ce début de saison un énorme succès.