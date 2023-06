Si nombre d’analystes avouent leur scepticisme face au casque XR d‘Apple, d’autres semblent au contraire y croire énormément. C’est le cas de Morgan Stanley, qui vient d’augmenter son objectif de cours AAPL à 190 dollars (contre 185 dollars précédemment), pour la simple et bonne raison que les experts de la firme d’investissement anticipent un succès du casque (et des modèles suivants). « Apple est sur le point de dévoiler à la WWDC 2023 sa première nouvelle catégorie de matériel depuis 2016 – le très attendu casque AR / VR « Reality Pro » affirment les analystes de Morgan Stanley dans une note aux investisseurs. « Nos sources de la chaîne d’approvisionnement nous indiquent que la disponibilité générale du Reality Pro se situera probablement dans le courant du trimestre Q4, et que la production devrait passer de 300 000 à 500 000 (casques) en 2023, à 3 à 4 millions d’unités par an d’ici 2025. »

Morgan Stanley parie aussi sur des ventes annuelles de 3 à 4 millions de casques Reality Pro en 2026 et sur une croissance rapide du chiffre d’affaires (lié au casque) de 2,6 milliards de dollars en 2024, à 8 milliards de dollars en 2026. La progression des ventes et du CA serait supérieure en pourcentage aux chiffres de l’Apple Watch, et à terme, la plateforme XR pourrait rapporter à Apple jusqu’à 20 milliards de CA annuel ! Les analystes estiment aussi que le succès du Reality Pro sera un véritable booster pour le secteur de la VR/AR en général, qui pourrait générer pas moins de 100 milliards de chiffre d’affaires en 2030… et plus de 500milliards en 2037 ! Les analystes de la banque d’affaires basent aussi leurs prévisions optimistes sur un sondage Harris de 2021 qui montrait qu’Apple était le premier choix des consommateurs intéressés par l’achat d’un casque XR, loin devant Google et Samsung (Meta en 6ème choix seulement !).