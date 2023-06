Shovel Knight Pocket Dungeon de Yacth Club Game avait été présenté il y a quelques mois, l’attente des nombreux amateurs du petit guerrier en armure est enfin récompensée puisque le jeu a une date de sortie, fixée au 6 juin prochain ! Mieux encore, Shovel Knight Pocket Dungeon arrivera dans l’App Store avec en sus son DLC gratuit, qui contiendra de nouveaux personnages jouables, les défis Quandary, de nouvelles reliques, des modificateurs de course ainsi que de nouvelles zones à explorer. Deux autres DLC importants (et toujours gratuits) sont aussi en préparation. Joie ! A noter que le DLC sera aussi disponible le même jour pour les versions du jeu sur Switch, PS4 et PC (via Steam). Malheureusement, et j’espère ne pas avoir créé jusqu’ici de fausses joies, il faudra nécessairement être abonné Netflix pour profiter de ce qui s’annonce comme un futur joyau bien addictif. Pas de compte Netflix, pas de jeu ! Bien évidemment, si vous êtes déjà un adapte de la marque au N rouge, il n’y aura aucun problème…