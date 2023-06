C’est parti, la WWDC 2023 commence aujourd’hui. Durant toute la semaine, Apple va organiser plusieurs sessions pour les développeurs afin de dévoiler les dernières nouveautés logicielles (et matérielles) en date. Mais avant cela, les développeurs présents sur place ont reçu des cadeaux.

Apple a donné un sac aux développeurs qui se sont enregistrés au campus Infinite Loop avant de se rendre à l’Apple Park. On retrouve des articles Apple en édition limitée, dont un sac fourre-tout à l’effigie de la WWDC 2023, des pin’s, une bouteille isotherme et une casquette. Le jeu de pin’s émaillés comprend des motifs personnalisés avec le logo Apple, l’emoji du visage retenant ses larmes, un iPhone 3G, l’icône de l’application Finder, l’Apple Park avec sa forme spatiale et bien d’autres encore.

La WWDC 2023 commencera avec la keynote qui aura lieu dès 19 heures (heure française). Ce sera le rendez-vous à ne pas manquer, puisque l’on retrouvera les principales annonces. Du côté des logiciels, Apple annoncera iOS 17 pour iPhone, iPadOS 17 pour iPad, macOS 14 pour Mac, watchOS 10 pour Apple Watch et tvOS 17 pour Apple TV. Pour ce qui est du matériel, il faut s’attendre à la présentation du fameux casque de réalité mixte qui devrait s’appeler Reality Pro, ainsi que son système d’exploitation xrOS. Apple devrait également présenter de nouveaux Mac, dont un MacBook Air de 15 pouces et un nouveau Mac Studio.

La keynote pourra être suivie en direct sur iPhoneAddict depuis notre page dédiée disponible à cette adresse ou depuis notre application iAddict sur iOS en se rendant sur l’onglet Keynote.

La WWDC 2023 a lieu du 5 au 9 juin et les autres journées seront essentiellement intéressantes pour les développeurs avec plusieurs sessions par jour.