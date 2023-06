Aujourd’hui est le grand jour pour Apple, puisque la WWDC 2023 commence et ce sera notamment l’occasion de découvrir son casque de réalité mixte lors de la keynote d’ouverture. Mais ce produit, qui devrait être la star de la journée, n’intéresse pas beaucoup les investisseurs.

L’IA plus forte que le casque

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, qui s’appuie sur de récentes discussions avec plusieurs investisseurs au sujet de la WWDC 2023, l’élément le plus important est l’intelligence artificielle (IA) et non le casque de réalité mixte. Il faut dire que des chatbots comme ChatGPT font beaucoup parler d’eux et Apple ne dispose pas d’un tel service. Les investisseurs voient bien que Siri est inférieur en tout point et espère qu’Apple va proposer une nouvelle version s’appuyant sur de l’IA générative.

« Si Apple dévoile son service d’intelligence artificielle générative lors de la WWDC, les investisseurs pensent que cela contribuera à maintenir le sentiment actuel d’investissement dans l’IA. Si le service d’IA générative d’Apple exige des spécifications matérielles plus élevées, cela pourrait entraîner une demande de remplacement du matériel », indique Kuo. Il ajoute que « si l’annonce du casque AR/VR d’Apple est un succès, il aura un impact considérable sur la conception des interactions 3D et l’infographie 3D (comme ChatGPT l’a fait pour l’IA) ».

Pourquoi les investisseurs s’intéressent-ils tant à l’IA ? C’est en partie lié à Nvidia. Le groupe a récemment publié ses prévisions pour le trimestre et a surpris tout le monde, avec une hausse de 64% par rapport au même trimestre de 2022. Cela a notamment permis à la société de rejoindre le club très fermé (dont fait partie Apple) des groupes avec une capitalisation boursière dépassant les 1 000 milliards de dollars.

D’autre part, les investisseurs pensent que le casque pourrait ne pas contribuer de manière substantielle aux revenus et aux bénéfices des fournisseurs au cours des deux prochaines années par rapport à l’IA.