La WWDC 2023 débute aujourd’hui et Apple a fait le nécessaire à l’Apple Park. Un espace dédié a été mis en place pour la keynote à proprement parler, tout comme un espace pour tester le casque de réalité mixte qui sera annoncé ce soir.

Une photo montre justement l’espace à droite où les journalistes et développeurs invités pourront s’installer pour regarder la keynote de la WWDC 2023 sur un grand écran de diffusion. En effet, la keynote a déjà été enregistrée, ce sera sous un format vidéo comme les années précédentes.

L’année dernière, les journalistes et développeurs ont été en grande partie en extérieur pour regarder l’écran de diffusion. Autant dire que l’expérience fut mitigée pour certains étant donné qu’ils ont été exposés sans cesse au soleil pendant un peu moins de deux heures. Cette année, Apple a mis en place une structure temporaire qui permettra à tout le monde d’être à l’ombre.

La photo montre par ailleurs sur la gauche l’espace de test du casque. Les journalistes et quelques développeurs pourront tester le produit après l’avoir découvert sur l’écran de diffusion. Ce sera un moment clé, puisque nous aurons les premiers avis de personnes extérieures à Apple.

La keynote de la WWDC 2023 a lieu aujourd’hui et débutera à 19 heures (heure française). Il sera possible de la suivre en direct sur iPhoneAddict depuis notre page dédiée ou depuis notre application iAddict sur iOS via l’onglet Keynote.