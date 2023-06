La Writer’s Guild of America (WGA) s’invitera ce 5 juin 2023 à l’Apple Park, toujours bien sûr dans le cadre de la grande grève des scénaristes qui paralyse Hollywood depuis des semaines. Le moment est bien choisi puisque ce 5 juin est le jour d’ouverture de la WWDC 2023, sachant que l’annonce du masque XR Reality Pro devrait bénéficier d’une très large couverture médiatique. La WGA prend donc le pari de profiter de l’ « aspiration » de l’évènement, mais le risque est bien aussi que le brouhaha médiatique ensevelisse les revendications formulées.

Cette « journée d’action Apple » se déroulera aussi dans les Apple Store de 5 grandes villes américaines. Si la WGA est à ce point au taquet, c’est aussi et surtout parce que les négociations entres les scénaristes et les producteurs de films et de télévision n’ont rien donné de probant. Peu sensible au mouvement syndical, les producteurs américains ont souvent tendance à se montrer plus magnanimes dès lors que les « pertes » engendrées par la grève atteignent un niveau jugé insupportable… ce qui n’est visiblement pas (encore) le cas aujourd’hui.

Outre la symbolique Apple, la WGA ciblera aujourd’hui tout particulièrement le service Apple TV+, qui accumule rapidement les nouvelles productions depuis 1 an. Des piquets de grève ont d’ailleurs déjà été organisés sur les tournages des saisons 2 de Loot et de Severance. On notera enfin que le mouvement de protestation devrait avoir peu d’impact (voire pas d’impact) sur la keynote d’ouverture de la WWDC, dont les séquences de présentation ont déjà été enregistrées.