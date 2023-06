Tim Cook prend la parole quelques heures avant le début de la WWDC 2023. Le patron d’Apple assure que le rendez-vous sera notable, au point d’être le meilleur.

« La WWDC est toujours l’un de mes moments préférés de l’année — et celle-ci sera la meilleure de tous les temps ! Soyez à l’écoute de notre événement spécial à 19 heures », a tweeté Tim Cook.

WWDC is always one of my favorite moments of the year — and this one is going to be our best ever! Tune in for our special event at 10 a.m. PT pic.twitter.com/SmkLT3VXld

