C’est sans doute l’ultime leak avant la présentation du premier masque XR d’Apple, le Reality Pro. Le leaker @URedditor affirme de sources sûres que le Reality Pro disposera bien de deux écrans micro OLED, de deux caméras couleurs RGB, et de capteurs d’illumination infrarouge pour la fonction Face ID, d’un bouton d’activation à gauche de la façade et d’une couronne (Digital Crown) sur la partie droite de l’appareil. La carte mère contiendrait deux SoC, soit un processeur principal et un coprocesseur, ainsi qu’un SEP. Le Reality Pro pourrait s’alimenter via le port USB-C, via une petite batterie externe rattachée en filaire.

Les autres capteurs ou composants de l’appareil :

un compas

ALS

Un magnétomètre

Un capteur de lumière ambiante

Un accéléromètre

Un gyroscope

Une puce Wi-Fi

Une puce Bluetooth 5

ULLA

Des HP stereo intégrés

4 micros

Evidemment, tout ceci est à prendre avec les (grosses) pincettes d’usage. Apple présentera très probablement son premier masque XR lors de la keynote introductive de la WWDC 2023 qui sera retransmise en direct-live à partir de 19 h, heure française.