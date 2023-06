C’est ensuite l’iPad qui a son moment de gloire, plus particulièrement la nouvelle version iPad OS 17. Cette nouvelle version est centrée sur la personnalisation si chère aux utilisateurs Apple.

Les widgets et l’écran de verrouillage sont les principaux concernés par ces nouveautés. On nous promet ainsi des widgets plus interactifs : Il est désormais possible de cocher directement les tâches et rappels du jour pour les voir disparaître, de contrôler les lumières grâce à Home, ou encore de lancer la lecture d’un album. Les développeurs ont également la possibilité d’ajouter leurs propres fonctions sur leurs widgets.

L’écran de verrouillage a été revu pour se calquer sur le modèle de l’iPhone. Ainsi, il est possible grâce à un tap & hold d’accéder au même écran de personnalisation. On peut ainsi choisir son fond d’écran (qui peut être animé ou interactif), la police, la taille et la couleur de l’horloge… Un espace est également disponible pour ajouter des widgets de notification ou d’action. Live Activities permet également d’afficher le tracking de certaines applications depuis cet écran : où en est la dernière commande Uber Eats, le score d’un match, le suivi d’un voyage en cours, ou encore plusieurs timers.

L’application Santé est également disponible sur iPad, synchronisée avec les autres appareils Apple, voire les apps third party. HealthKit est également disponible pour que les développeurs puissent utiliser ces données dans leurs apps.

Enfin, c’est le traitement des PDF qui a été revu. Grâce aux nouvelles fonctionnalités, les champs de texte sont automatiquement détectés même dans les photos, et il est possible d’utiliser l’autocomplétion pour les remplir. Ils sont également intégrés à l’appli Notes, où il est possible de les annoter, et de suivre en temps réel le travail en collaboration sur les documents partagés.

On évoque ensuite d’autres améliorations. Stage Manager est par exemple plus flexible dans la taille et la position des fenêtres. Freeform a gagné de nouveaux outils de dessin, mais aussi une nouvelle fonctionnalité : Follow Along. Cette dernière permet de suivre directement l’écran d’un autre utilisateur sur un document partagé.