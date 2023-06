Avec Audio & Home, c’est l’occasion pour Apple de présenter les nouveautés en ce qui concerne l’intégration à la domotique et aux voyages de différentes fonctionnalités.

Ainsi, on commence avec AirPlay et des nouveautés disponibles dans certains hôtels d’ici la fin de l’année, qui devraient cependant se démocratiser par la suite. Il est désormais possible d’arriver dans sa chambre, de scanner un QR Code à l’écran, de valider sur son appareil Apple, et le tour est joué. On a accès au Wi-Fi, et on peut reprendre directement l’épisode que l’on était en train de regarder.

Apple Music est également de mieux en mieux intégré au CarPlay. En effet, l’application du véhicule détecte et propose automatiquement aux iPhone présents de rejoindre (ou non) la playlist en cours pour y ajouter des morceaux.

Enfin, on nous présente TVOS17. La vue principale a été revue pour proposer davantage d’intuitivité. De plus, le système peut utiliser les souvenirs enregistrés sur les appareils Apple alentours pour créer des écrans de veilles, avec animations et transitions. Notons qu’il est également possible de retrouver sa télécommande grâce à son iPhone.

FaceTime a également été ajouté à l’Apple TV, avec l’ajout de la Continuity Camera. Cette dernière fonctionnalité permet lors d’un appel de connecter automatiquement les différents appareils de chacun pour que tout le monde puisse rejoindre l’appel, pendant que l’affichage se réorganise au fur et à mesure que les utilisateurs rejoignent ou quittent la conversation. On peut aussi interagir et faire apparaître des animations en faisant certains geste, ou encore suivre simultanément une série. L’API Continuity Camera est disponible pour les développeurs. Ce qui permet à des apps comme Zoom et Webex d’arriver très prochainement sur l’appareil.