Apple a profité de la keynote d’ouverture de la WWDC 2023 pour annoncer macOS Sonoma, qui succède Ventura sur Mac. C’est l’occasion de découvrir quels sont les Mac qui peuvent installer la mise à jour.

Liste des Mac compatibles avec macOS Sonoma

iMac 2019 et modèles ultérieurs

Mac Pro 2019 et modèles ultérieurs

iMac Pro 2017

Mac Studio 2022 et modèles ultérieurs

MacBook Air 2018 et modèles ultérieurs

Mac mini 2018 et modèles ultérieurs

MacBook Pro 2018 et modèles ultérieurs

En comparaison, voici les Mac qui étaient (et sont toujours) compatibles avec macOS Ventura :

iMac 2017 et modèles ultérieurs

Mac Pro 2019 et modèles ultérieurs

iMac Pro 2017

Mac Studio 2022 et modèles ultérieurs

MacBook Air 2018 et modèles ultérieurs

Mac mini 2018 et modèles ultérieurs

MacBook Pro 2017 et modèles ultérieurs

MacBook 2017 et modèles ultérieurs

Comme nous pouvons le voir, il faut désormais au minimum un iMac de 2019 au lieu de 2017. Pour le MacBook Pro, c’est au minimum un modèle de 2018 et non plus 2017. Et le MacBook de 12 pouces a été complètement abandonné.

Apple a annoncé que le bêta de macOS Sonoma sera disponible aujourd’hui au téléchargement pour les développeurs. Il y aura une bêta publique en juillet pour tous ceux qui souhaitent tester le nouveau système d’exploitation et la version finale arrivera pour tout le monde à l’automne. Apple n’a pas encore communiqué un jour précis.