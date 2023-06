Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 1 (build 21A5248v) de macOS Sonoma. Elle arrive quelques instants après sa présentation à l’occasion de la keynote d’ouverture de la WWDC 2023. Cela concerne pour l’instant les développeurs.

Avec des widgets et des économiseurs d’écran qui multiplient les options de personnalisation, d’importantes améliorations apportées à Safari et à la visioconférence, et une expérience de gaming optimisée, le Mac s’améliore avec macOS Sonoma.

Voici les Mac compatibles avec la mise à jour :

iMac 2019 et modèles ultérieurs

Mac Pro 2019 et modèles ultérieurs

iMac Pro 2017

Mac Studio 2022 et modèles ultérieurs

MacBook Air 2018 et modèles ultérieurs

Mac mini 2018 et modèles ultérieurs

MacBook Pro 2018 et modèles ultérieurs

Comme nous pouvons le voir, il faut désormais au minimum un iMac de 2019, alors qu’il fallait un modèle de 2017 au minimum pour macOS Ventura. Pour le MacBook Pro, c’est au minimum un modèle de 2018 et non plus 2017. Et le MacBook de 12 pouces a été complètement abandonné.

Pour installer la bêta de macOS Sonoma, assurez-vous d’avoir un compte développeur payant. Si c’est le cas, rendez-vous dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels. Au niveau de la ligne de la section « Mise à jour bêta », cliquez sur la lettre « i ». Cliquez sur le menu déroulant et sélection l’option des bêtas pour les développeurs. Revenez en arrière et vous pourrez lancer le téléchargement.

La bêta concerne pour l’instant les développeurs. La bêta publique sera disponible dans le courant du mois de juillet. Quant à la version finale, elle arrivera à l’automne selon les dires d’Apple.