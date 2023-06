Après l’annonce du MacBook Air de 15 pouces, Apple a discrètement mis en vente un nouveau chargeur qui a la particularité de proposer jusqu’à 70 W de puissance. Il remplace le modèle de 67 W qu’Apple a cessé de commercialiser.

Voici ce qu’indique Apple sur son site concernant le nouveau modèle :

L’Adaptateur secteur USB-C 70 W offre une solution de charge rapide et efficace au bureau, à la maison ou en déplacement. Il est compatible avec de nombreux appareils USB-C et câbles de charge. Apple vous recommande d’associer cet adaptateur secteur avec votre MacBook Air 13 pouces ou 15 pouces avec puce M2, votre MacBook Pro 13 pouces (2016 et plus récents) ou votre MacBook Pro 14 pouces. Utilisez-le avec les modèles de MacBook Air avec puce M2 pour bénéficier de la recharge rapide et passer de 0 à 50 % de charge en une trentaine de minutes.