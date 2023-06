Alors que la WWDC 2023 se tient en ce moment, Apple lève le voile sur les vainqueurs des Apple Design Awards. Il y a six catégories, avec deux gagnants à chaque fois. Un gagnant représente une application et l’autre est un jeu.

Voici la liste des vainqueurs des Apple Design Awards 2023 :

« Les applications et les jeux font partie intégrante de notre mode de vie, de notre travail et de nos loisirs. Chez Apple, nous aimons récompenser les développeurs exceptionnels dont les applications témoignent d’une incroyable créativité et d’un design d’excellence », déclare Susan Prescott, vice-présidente d’Apple chargée des relations avec les développeurs au niveau mondial. « Nous tenons à féliciter chacun des lauréats de l’Apple Design Award de cette année pour avoir conçu des applications bien pensées et des jeux convaincants, qui permettent aux utilisateurs du monde entier de s’épanouir et de se divertir ».

Apple regroupe les vainqueurs de cette année sur une page dédiée, avec un mot pour chacun d’entre eux.