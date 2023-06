Souvent moins spectaculaires (quoique…) que les fonctions principales d’une nouvelle version d’iOS, les fonctions d’accessibilité restent pourtant l’un des très gros points forts du système d’exploitation de nos iPhone. iOS 16 est déjà bien pourvu en fonctions d’accessibilité, et parmi elles, on trouve la possibilité de faire « parler » son mobile à sa place avec des voix présélectionnées, ce qui a bien sûr tout son intérêt dans le cas de certaines pathologies ou handicaps. Avec iOS 17, il devient même possible de « cloner » une voix réelle et de s’en servir comme une voix d’accessibilité.

La fonction Personal Voice permet ainsi de répliquer sa propre voix ou la voix d’un proche via le menu Accessibilité (dans Réglages). L’opération de clonage ne prend que quelques minutes, le temps de répéter ou faire répéter des phrases à haute voix afin d’alimenter l’IA de génération vocale. Seule contrainte, cette phase d’enregistrement doit être effectuée dans un environnement sonore totalement silencieux, sans le moindre bruit de fond. La voix synthétique (mais réaliste) ainsi créé sera alors disponible via Live Speech et utilisable dans la plupart des apps « vocales » (Téléphone notamment).