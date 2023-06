Dans plusieurs pays, près d’une personne sur deux portent des lunettes. Apple est forcément au courant de ces données, mais a pourtant choisi de concevoir un casque qui rend impossible le port des lunettes. Les premiers testeurs américains (qui ont pu essayer une démo de 30 minutes du Vision Pro) confirment l’information, et l’on note du reste que durant toute la présentation du Vision Pro, Apple avait pris soin de ne montrer que des utilisateurs sans lunettes. Pas de panique serait-on tenté de dire, puisque la firme de Cupertino a signé un partenariat avec la société Zeiss pour la conception de verres correcteurs à placer à l’intérieur du masque grâce à un système d’attache magnétique.

Ce choix contraint rend l’accès au Vision Pro, déjà très cher de base, profondément inégalitaire puisque bien sûr ces verres correcteurs ne seront pas gratuits. Les porteurs de lunettes auront donc un surcoût à honorer lors de l’achat du Vision Pro, ce qui est loin de l’objectif affiché par Apple de se placer en leader des fonctions et produits d’accessibilité. Il y a pire encore, car non seulement ces verres correcteurs ne devront pas dépasser une certaine épaisseur, mais Zeiss n’assurera pas la production de verres correcteurs trop complexes. En d’autres termes, si vous avez une grosse myopie ou si vous cumulez plusieurs ennuis oculaires (myope presbyte + un soucis en plus par exemple), alors l’Apple vision Pro ne sera pas pour vous. Autant dire que des millions d’utilisateurs de produits Apple sont déjà hors-jeu concernant le Vision Pro, et ce sans même le savoir.

L’absence de communication claire d’Apple sur ce sujet sensible est sans doute l’un des points les plus faibles d’une présentation technique par ailleurs impressionnante. Il ne reste plus qu’à espérer qu’une V2 corrige cet aspect peu reluisant du Vision Pro, à moins qu’Apple ne fasse de nouveau passer le design au dessus de tout, comme cela était (malheureusement) le cas lorsque Ive était encore l’un des SVP d’Apple les plus influents.