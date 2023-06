Gratuites pour quelques heures ou en baisse de prix pour tout aussi peu de temps, voici une petite sélection des applications en promotion pour une durée limitée. N’oubliez pas de vérifier la baisse de prix lors du téléchargement. L’actu de l’iPlanète, les applis gratuites et les promos, c’est aussi sur notre application iAddict v4 (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) !

Simule mon prêt (Lien App Store – 5,99€ -> 2,99€ – iPhone/iPad) Vous voulez connaître vos mensualités pour un crédit, choisir la meilleure offre de prêt ou savoir combien vous pouvez emprunter? Il y a une application pour ça ! Simule mon Prêt vous donne les clés pour réaliser vos projets tout en maîtrisant leur financement. D’une simple touche,l’app vous renseigne sur votre capacité d’emprunt, réalise le calcul de votre prêt assurance incluse et vous sort le tableau d’amortissement.

About Love and Hate (Lien App Store – 2,99€ -> 1,99€ – iPad) Glisse-toi dans la peau de Love et Hate dans ce jeu complexe et divertissant. Aide nos deux charmants protagonistes à retourner sur leur colline bien-aimée. Passe les 70 niveaux, rencontre les différents habitants de cet univers merveilleux et découvre leurs réactions en présence de Love et Hate.

JPG to PDF (Lien App Store – 3,99€ -> Gratuit – iPhone/iPad) créez des pdf à partir d’images.

iMicroscope – Magnifying Glass (Lien App Store – 2,49€ -> 1,99€ – iPhone)

RGB Keyboard (Lien App Store – 1,99€ -> Gratuit – iPhone/iPad) Get the RGB keyboard experience on your device! Features – Customizable animated keyboard lighting – Use 2 language at same time(double tap « #* » button to switch language) – Autocorrection and Suggestions – Access many characters like ğ, ı, ç, ö, ü … – Respects your private information, does…

System Activity Monitors (Lien App Store – 1,99€ -> Gratuit – iPhone/iPad) The app monitors iOS activity like memory usage, battery life, used space, and device information. Great visuals like speedometer view, LED indicator, 3D bar charts, battery charging animation, LED flashing charger, provides you a rich visual views of your iOS device internals, like you have never…

NotifiNote: Notification Notes (Lien App Store – 0,99€ -> Gratuit – iPhone/iPad) This app allows you to store your note as notification. So you can easily save and view your note.

Incredible Box – ClassicPuzzle (Lien App Store – 7,00€ -> Gratuit – iPad) Incredible Box is a very traditional game. Roll the box to the target position, nothing more. It looks simple, but this game is hard, very hard. In order to help all of you can finish all of the levels. We have provided the solution of all levels. P.S. This game will frequency update to provide…