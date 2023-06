Celle là, on ne l’attendait vraiment pas. Notre application Simule mon Prêt (Lien App Store – 5,99€ -> 2,99 euros – iPhone/iPad) se place déjà en tête du classement des apps payantes (toutes catégories confondues !), quelques heures seulement après son lancement ! Et évidemment chers lecteurs, on ne peut que vous dire un grand merci ! Le développement d’une app est toujours un sacré challenge, et à vrai dire, on ne prévoyait absolument pas un tel démarrage… Merci donc encore, en espérant que l’outil vous donnera entière satisfaction.

Pour rappel, Simule mon Prêt permet de répondre aux principales interrogations que l’on se pose lorsque l’on désire contracter un emprunt. En une touche, Simule mon Prêt vous renseignera sur votre capacité d’emprunt, réalisera le calcul de votre prêt assurance incluse, estimera les frais de notaire, évaluera l’intérêt d’un rachat de prêt immobilier calculera le coût total du crédit et vous sortira in fine le tableau d’amortissement. L’app est proposé à 2,99 euros actuellement , soit une remise de 50% pendant la période de lancement…

L’application est bien sur sans pub, ni tracking et sans achat intégré.

