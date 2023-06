Apple Arcade annonce ses nouveautés pour le mois de juin en cours, et il y a une nouvelle fois de quoi être un peu sceptique, car mis à part le titre original Jet Dragon (un jeu de courses de Dragons), les 4 autres jeux sont tous des resucées de l’App Store, comme Bold Moves+ (un jeu de puzzle-lettres), Retro Bowl+ (un jeu de foot US en gros pixels), Retro Goal+ (un jeu de football en gros pixels), ou Millionaire Trivia: TV Games+ (un Trivia inspiré de l’émission Qui Veut Gagner des Millions), soit des jeux qui ont plusieurs années pour la plupart. Apple a t-il encore la moindre exigence vis à vis d’Apple Arcade ? On est en droit de se le demander, même s’il y a l’espoir que ce gros trou d’air soit dû à un réorganisation des ressources vers le Vision Pro (Tim Cook a confirmé que la version Vision Pro d’Apple Arcade disposerait d’une centaine de jeux dédiés au lancement de l’appareil).

Jet Dragon, disponible dans Apple Arcade le 16 juin



Retro Bowl+, disponible dans Apple Arcade le 23 juin



Retro Goal+, disponible dans Apple Arcade le 23 juin

Bold Moves, disponible dans Apple Arcade le 9 juin



Millionaire Trivia +, disponible dans Apple Arcade le 30 juin