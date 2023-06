L’Apple Vision Pro, premier masque XR d’Apple, dispose de deux écrans Micro OLED à la définition 4,5k (23 millions de pixels et 4000 ppp) et au taux de rafraichissement… encore inconnu (le ProMotion n’est pas cité dans les documents marketing du Vision Pro). Durant une session de la WWDC intitulée ‘Optimize app power and performance for spatial reality’ , l’organisateur de la session a lâché cette information tout de même assez importante, précisant que « généralement », ce taux de rafraichissement de dalles était de 90 frames par seconde (90Hz donc), soit plus que l’iPhone de base (60 Hz), mais moins que les 120 Hz maxi de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 14 Pro. Ceci étant précisé, « généralement » signifie peut-être que dans certaines situations la fréquence d’affichage va au delà des 90 Hz.

La fréquence de rafraichissement de 90 Hz est celle qui est généralement conseillée pour les casques VR/AR, et permet d’éviter en partie les effets de « motion sickness ». Le Meta Quest 2 peut même monter jusqu’à 120 Hz, mais la puce de ce dernier n’a pas à gérer un affichage 4K. Il semble donc que malgré la puissance des puces M2 et R1 embarquées dans le Vision Pro, cela ne soit toujours pas suffisant pour aller au delà des 90 Hz de façon constante, ce qui en dit long sur la puissance qui sera nécessaire pour faire tourner un Vision Pro sans aucun compromis…