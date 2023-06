On le savait déjà depuis les retours des journalistes qui avaient eu droit à une démo : l’Apple Vision Pro ne sera pas seulement capable d’afficher des écrans flottant en AR dans votre salon, mais proposera aussi des expériences en « full VR ». Un autre indice est venu confirmer qu’il y aura bien des applications (et des jeux) VR pour le Vision Pro, et cet indice était même bien visible durant la keynote ! Ainsi, l’une des séquences de présentation du masque XR montrait l’App Store de VisionOS, et en tête de liste de cette boutique on distinguait très clairement l’app Rec Room (une application de chat VR avec des avatars), cette dernière étant placée dans la liste « Apps and Games We Love » (Apps et jeux que nous aimons). On rappelle aussi que Rec Room est développé avec l’Unity Engine… qui est lui-même intégré dans RealityKit et donc pris en charge par VisionOS.

"Apple's WWDC keynote showed @recroom listed in a section of the visionOS App Store titled 'Apps and Games We Love', and in a WWDC developer talk Apple and Unity confirmed this refers to the full VR version of Rec Room, not just the iOS app."https://t.co/yq1wf3B3fz pic.twitter.com/2CrB2yBuuB — Shawn Whiting (@ShawnRecRoom) June 7, 2023

Mieux encore, durant une session développeur intitulée « Bring your Unity VR app to a fully immersive space » (trad : Apportez vos app Unity VR dans un espace pleinement immersif), des ingénieurs d’Apple et d’Unity ont confirmé que le Rec Room visible durant la keynote était bien la version VR de l’app et non pas la version iPad en 2D (sachant que les apps iPad pourront être ouvertes dans le Vision Pro). Les développeurs de Rec Room ont même diffusé un extrait de l’app tournant sous Vision Pro ! Le masque XR d’Apple n’ayant pas de contrôleur dédié, le mode de déplacement utilisé dans Rec Room sera celui de la « téléportation », un mode parfois proposé dans les jeux pour ceux qui souffrent de motion sickness. Mais après tout, rien n’interdit aussi d’imaginer qu’Apple autorisera des accessoires de contrôle compatibles avec le Vision Pro (les manettes Xbox et PlayStation seront prises en charge par exemple).