WhatsApp annonce la mise en place de chaînes afin de recevoir des actualités de la part de personnes et d’organisations. Le système peut rappeler ce que propose déjà la messagerie concurrente Telegram.

Les chaînes sont un outil de diffusion à sens unique qui permettent à leurs administrateurs d’envoyer du texte, des photos, des vidéos, des autocollants et des sondages à leurs audiences. Pour vous aider à choisir des chaînes à suivre, WhatsApp propose un annuaire dans lequel vous pouvez rechercher des centres d’intérêt, des équipes sportives, des personnalités publiques et bien plus encore. Vous pouvez également accéder à des chaînes spécifiques en suivant un lien d’invitation reçu par message, par e-mail ou publié en ligne.

La confidentialité est au rendez-vous, puisque les administrateurs n’ont pas accès aux informations personnelles, comme le numéro de téléphone, des abonnés. C’est également le cas dans le sens inverse.

WhatsApp précise que l’historique des chaînes est stocké pendant 30 jours sur ses serveurs. La messagerie lancera bientôt des façons de faire disparaître les actualités des appareils des abonnés encore plus vite. Les administrateurs auront également la possibilité bloquer les captures d’écran et le transfert sur leurs chaînes.

Autre élément, les administrateurs peuvent choisir qui peut suivre leur chaîne et si leur chaîne pourra être découverte dans l’annuaire ou non. Aussi, les chaînes ne sont pas chiffrées de bout en bout par défaut, contrairement aux discussions entre personnes. « Nous pensons toutefois que dans certains cas où l’audience est plus restreinte, il pourra être utile de chiffrer les chaînes de bout en bout, par exemple dans le cas d’une organisation à but non lucratif ou de santé. Nous envisagerons de déployer cette possibilité à l’avenir », indique la messagerie.

Les chaînes sur WhatsApp font leurs débuts en Colombie et à Singapour. Il faut attendre pour une arrivée dans les autres pays.