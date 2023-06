C’est la fin pour Apollo, cet important client Reddit sur iPhone et iPad. Son développeur Christian Selig annonce que l’application fermera ses portes le 30 juin 2023.

Cette fermeture s’explique par le choix de Reddit de faire payer l’accès à son API. Cette API, gratuite jusqu’à présent, permet aux applications et services tiers d’interagir avec la plateforme en ligne, que ce soit pour accéder aux fils de discussion ou pour permettre aux utilisateurs de se connecter avec leurs comptes pour poster des messages.

Le problème pour les développeurs de clients tiers est que les sommes demandées par Reddit sont élevées. Par exemple, Christian Selig a indiqué que Reddit demande 12 000 dollars pour 50 millions de requêtes faites par les applications et services. Dans le cas d’Apollo, cela représenterait un coût de 20 millions de dollars par an. Sans surprise, Christian Selig n’a absolument pas les moyens de payer une telle somme.

Au cours des derniers jours, le développeur a tenté de trouver un accord avec Reddit, mais il est clair que la plateforme en ligne n’a pas l’intention de proposer des prix plus raisonnables pour son API. Cela va même plus loin en réalité, puisque Reddit affirme que Christian Selig a tenté d’extorquer de l’argent à l’entreprise et qu’il exploite Apollo de manière inefficace, mais n’a pas été en mesure de fournir davantage d’informations sur la manière dont l’application pouvait être améliorée afin de réduire l’utilisation de l’API.

Apollo est l’application Reddit tierce la plus populaire sur iOS, principalement en raison du travail effectué par son développeur. Il ajoute régulièrement des nouveautés et discute avec les utilisateurs pour obtenir leurs commentaires sur les nouvelles fonctionnalités. Reddit dispose de sa propre application, mais elle n’offre pas les mêmes options qu’Apollo.