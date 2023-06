Blizzard propose son jeu Diablo 4 sur PlayStation, Xbox et PC Windows, mais pas sur Mac. Ce point agace quelque peu l’actrice Whoopi Goldberg, au point qu’elle a posté une vidéo sur Instagram à ce sujet.

Whoopi Goldberg a commencé sa vidéo en soulignant qu’elle sait qu’il se passe des choses bien plus importantes dans le monde, et que sa plainte n’a « rien à voir avec une telle échelle », mais qu’elle se plaint plutôt de son « jeu préféré : Diablo, qui a été retiré d’Apple ».

Elle explique qu’elle a déjà joué à Diablo sur son Mac, mais a déploré le fait que « tout à coup, Diablo 4 n’est plus disponible sur mon ordinateur Apple ». Certains pourraient penser que l’achat d’un PC sous Windows pourrait lui permettre de jouer. Mais un tel achat ne résoudrait pas le problème : « J’ai déjà acheté Diablo 4 », a-t-elle révélé.

« C’est ce que je vous demande, Blizzard Entertainment », a poursuivi l’actrice. « C’est Whoopi. Vous savez à quel point j’aime Diablo. J’aimerais que vous permettiez à ceux d’entre nous qui utilisent leur Apple (sic) de jouer. Permettez-nous de jouer sur l’Apple (sic). Prenez Diablo 4, laissez-nous y jouer et passer du bon temps ».

Ça ne s’arrête pas là. « Donnez-moi mon [Diablo] 4, parce que je l’ai payé, j’étais tout excitée, je m’apprêtais à y jouer et je vous le dis, ça m’a vraiment énervé ».

Le message est bien arrivé chez Blizzard. Rod Fergusson, le producteur de Diablo 4, a posté un message sur Twitter : « Je n’avais pas « Whoopi Goldberg me criant dessus sur Instagram » sur ma carte de bingo du lancement de #DiabloIV ». Malheureusement pour Whoopi Goldberg, Blizzard ne semble pas avoir prévu Diablo 4 sur Mac dans un avenir proche.

I did not have "Whoopi Goldberg yelling at me on Instagram" on my #DiabloIV launch bingo card.

— Rod Fergusson (@RodFergusson) June 7, 2023