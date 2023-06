Déjà disponible dans l‘App Store depuis belle lurette (et gratuit qui plus est), Bold Moves+ débarque tranquillement dans le service par abonnement Apple Arcade (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad). L’objectif est simple : le joueur doit résoudre des grilles colorées de match 3 (il faut aligner des gemmes de même couleur), et des lettres apparaissent sous les gemmes retirées. Avec ces lettres, il est alors possible de reconstituer une phrase cachée (en anglais malheureusement), généralement une formule positive et souvent un peu toute faite sur le sens de la vie ou bien une citation d’une célébrité.

Bien entendu, le joueur peut glaner des bonus et autres récompenses pendant la résolution des grilles. De très nombreux niveaux sont proposés, et certains doivent être résolus en un temps limité. Difficile d’en dire beaucoup plus concernant ce petit jeu qui fera sans doute l’affaire pour patienter chez le médecin ou aux toilettes, mais vraiment pas plus à priori, et encore faudra t-il ne pas être trop en délicatesse avec la langue de Shakespeare.