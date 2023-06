Apple serait-il un peu cachotier ? L’Apple Vision Pro et son format compact, ses matériaux nobles et son design futuriste, pourrait bien être vendu avec une sangle supplémentaire … tout en plastoc ! Cette sangle en forme d’arceau passerait en haut du crâne et permettrait d’améliorer l’équilibrage de l’appareil tout en assurant un maintien plus solide (ce qui sera peut-être nécessaire si les vrais jeux VR arrivent). Cette sangle, on ne l’a voit qu’une fois durant toute la présentation de l’Apple Vision Pro, lors de la séquence durant laquelle un père de famille enregistre avec le casque une vidéo 3D de sa petite famille. Certains testeurs du casque à la WWDC ont pu aussi essayer l’appareil avec cette sangle supplémentaire, à l’instar de Dan Barbera, journaliste pour le site Macrumors.

Hormis lors de cette séquence et durant la démo avec les journalistes/influenceurs, ce second strap n’est jamais évoqué ou montré sur la page de présentation de l’Apple Vision Pro. Ceux qui l’on testé disent pourtant qu’il améliore encore l’équilibrage global du casque et permet à la façade avant de moins peser sur le front. Il y a donc de grandes chances que l’accessoire se retrouve dans la boite du Vision Pro lors de sa commercialisation en 2024, à moins qu’Apple ne se montre une nouvelle fois assez pince et nous le facture à part…