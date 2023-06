Le Vietnam est actuellement aux prises avec une pénurie d’électricité due à la combinaison d’une demande croissante d’électricité et d’une diminution de la capacité électrique. Cette pénurie a incité les fournisseurs d’électricité du pays à contacter Foxconn, premier assembleur d’iPhone, pour lui demander de réduire sa consommation d’énergie. L’augmentation du nombre d’usines de production récemment installées au Vietnam, en grande partie pour réduire la dépendance des entreprises technologiques à l’égard de la Chine, a largement contribué à ces difficultés d’approvisionnement en énergie. Sur place se trouvent Foxconn, BOE et Quanta, tous des fournisseurs d’Apple, et qui tous encore ont annoncé des plans d’extension dans une région du monde qui va bientôt se retrouver en sous-capacité énergétique face à cette demande énergétique croissante.

Outre Foxconn, Luxshare et Samsung auraient aussi été contactés par les fournisseurs vietnamiens d’électricité, ces derniers les exhortant à planifier des coupures de courant ou à réduire leur consommation d’électricité pendant les heures de pointe. Pour ne rien arranger, le Vietnam voit également sa production d’énergie hydroélectrique lourdement impactée par les épisodes récents de sécheresse. Foxconn aurait déjà accepté les demandes des fournisseurs locaux d’énergie, sans d’ailleurs que cela n’ait un impact visible sur le volume global de sa production. L’assembleur des iPhone prévoit tout de même de construire au Vietnam ses propres générateurs d’électricité, et ce dès 2024.