Apple Plans propose une expérience 3D pour certaines villes et Paris fait partie de la liste. Le groupe a cette semaine amélioré le rendu visuel, comme le souligne Justine O’Beirne.

Comme nous pouvons le voir sur le GIF, l’expérience 3D à Paris dans Apple Plans comprend plus de détails qu’auparavant. Il en va de même lorsque vous observez plusieurs bâtiments, avec des détails, de la couleur et encore plus de précision qu’autrefois.

Voici comment Apple présentait sa fonctionnalité lors de sa présentation en 2021 :

Apple Maps propose une nouvelle façon de naviguer dans les villes grâce à une carte en 3D visuellement époustouflante qui offre des détails inédits sur les quartiers, les zones commerciales, les ports de plaisance, les bâtiments et bien plus encore. Les utilisateurs peuvent désormais voir les détails de l’élévation d’une ville, de nouvelles étiquettes routières et des centaines de points de repère personnalisés tels que la Coit Tower à San Francisco, le Dodger Stadium à Los Angeles, la Statue de la Liberté à New York et le Royal Albert Hall à Londres, et bien d’autres encore à venir. Un magnifique mode nocturne avec une lueur au clair de lune s’active au crépuscule.

Malheureusement, cette fonctionnalité se limite à quelques villes du monde. En France, Apple se focalise pour l’instant sur la capitale. C’est du moins le cas pour ce qui est de l’expérience 3D. Pour les itinéraires à vélo, c’est disponible depuis quelques jours dans l’Hexagone.