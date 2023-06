Netflix Games n’arrête pas d’empiler les jeux. Shovel Knight Pocket Dungeon (Lien App Store – iPhone/iPad) est disponible depuis quelques jours dans l’App Store. Basé sur la célèbre franchise Shovel Knight et développé par le studio Nitrome (un grand spécialiste du jeu rétro-pixel), Shovel Knight Pocket Dungeon est à la fois un rogue-lite et un jeu d’exploration souterraine, avec des mines d’or, des gemmes et des équipements à dénicher. « Dans ce spinoff, affrontez des ennemis, amassez des reliques et détruisez des blocs pour sauver vos amis et vous enfuir. Rejoignez votre mystérieux guide, Puzzle Knight, pour vous frayer un chemin à coup de pelle à travers des hordes d’ennemis, ramasser de nouveaux équipements et affronter des boss (dont de vieilles connaissances, mais aussi des nouveaux venus ».

De nombreux monstres et des pièges divers attendent le valeureux petit chevalier et il est possible de débloquer 10 personnages issus du lore de Shovel Knight. Pour rappel, Shovel Knight Pocket Dungeon est uniquement jouable pour les abonnés à Netflix.



A venir cette fois, Crashlands 2, suite du fabuleux jeu de craft et d’exploration qui avait été élu jeu de l’année par iPhoneAddict. Ce second opus présenté à la Summer Game fest promet tout autant que son prédécesseur. Le jeu sera disponible l’an prochain et sera là encore uniquement jouable par les abonnés Netflix.