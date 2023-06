Les Studio Buds +, à savoir les nouveaux écouteurs sans fil de Beats, sont désormais disponibles à l’achat en France. Apple les avait annoncés le mois dernier. La sortie française était évoquée pour la mi-juin.

Commercialisation des Beats Studio Buds +

Côté design, pas de changement particulier par rapport à la génération précédente. Les écouteurs sont visuellement identiques et le boîtier de charge a le même format. On retrouve toutefois trois coloris, à savoir crème, noir/or et transparent. Citons la présence de quatre embouts (XS, S, M et L) afin de convenir à chaque type d’oreilles.

Selon les dires d’Apple, l’extérieur a beau être identique à la génération précédente, 95% des composants internes sont entièrement nouveaux, y compris des micros trois fois plus larges pour une meilleure capture du son, ainsi qu’une toute nouvelle conception des orifices d’aération. Comme le modèle précédent, les Studio Buds + offrent une résistance à la sueur et à l’eau (IPX4) pour résister aux entraînements et aux intempéries.

Voici les points forts selon Apple :

Vibrez au son puissant et équilibré du système acoustique personnalisé de Beats.

La Réduction active du bruit s’adapte à votre oreille pour vous immerger complètement dans votre musique

Le mode Transparence vous permet de rester à l’écoute de votre environnement.

Jusqu’à 36 heures d’autonomie totale (9 heures avec les écouteurs + 27 heures avec l’étui de charge).

Compatibilité et intégration améliorées aux écosystèmes Apple et Android grâce au jumelage d’un seul geste

Les nouveaux micros avec ciblage vocal permettent de passer des appels téléphoniques d’une clarté irréprochable.

Écouteurs résistants à l’eau et à la transpiration (norme IPX4)

Embouts souples de quatre tailles différentes pour un ajustement parfait et un confort personnalisé tout en garantissant une qualité sonore optimale.

L’Audio spatial avec prise en charge du Dolby Atmos vous place au cœur du son.

Le Bluetooth classe 1, le meilleur du marché, vous offre une portée sans fil plus élevée avec moins de pertes de connexion.

Étui de charge compact avec connecteur USB-C.

Prix et date de livraison

Les écouteurs Beats Studio Buds + sont disponibles au prix de 199,95 euros avec les coloris transparent, noir/or et ivoire. Les premières livraisons auront lieu le 14 juin.