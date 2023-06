Apple anticipe visiblement une hausse de la demande pour l’Apple Vision Pro… ou le modèle moins cher qui devrait suivre en 2025. Si l’on en croit les bonnes sources de The Elec, Apple aurait demandé à Sony, qui produit aujourd’hui les écrans Micro-OLED pour le Vision Pro, d’augmenter sa production. Et Sony aurait tout simplement refusé. The Elec ajoute que Sony aurait actuellement la capacité de produire 900 000 écrans Micro-OLED pour le Vision Pro (soit pour la production de 450 000 casques) mais le site coréen ne précise pas si cette capacité de prod correspond à un mois ou un trimestre de production par exemple, mais précise plus loin que la capacité de production serait de 100 000 à 200 000 écrans par trimestre.

Les 900 000 écrans produits seraient donc une estimation annuelle (un poil supérieure à la fourchette haute des 200 000 écrans produits par trimestre). Apple aurait donc la capacité de faire produire entre 400 000 et 450 000 casques Vision Pro en 2023, ce qui semble augurer de ventes plutôt fortes pour le lancement commercial du casque prévu pour le début de l’année 2024. Reste encore à savoir pourquoi Sony aurait refusé d’augmenter la cadence : problème de coût ? De personnel ? Problème de deal signé avec Apple ? Toujours est-il que ces difficultés de montée en charge pourraient poser problème à Apple si l’Apple Vision (non Pro) devait se vendre par palettes, voire même si le modèle Pro rencontrait un énorme succès…