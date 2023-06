C’est presqu’une tradition : l’action Apple (AAPL) subit un net coup de mou après une keynote, et la conférence d’ouverture de la WWDC 2023 n’a pas modifié cette « règle ». C’est après quelques jours que les tendances s’affirment : soit APPL se maintient à un point plus bas qu’avant la keynote, soit il remonte lentement…. soit, et c’est beaucoup plus rare, il percute les sommets. C’est cette troisième option qui s’est confirmée : le cours d’AAPL a atteint hier les 183,79 dollars à la clôture(+1,56% sur la journée), soit un nouveau record pour l’action Apple. A ces sommets, la capitalisation d’Apple touche actuellement les 2890 milliards de dollars !

Il semble clair désormais que les réactions plus qu’enthousiastes des journalistes suite à l’essai du casque ont largement retourné la tendance baissière de ces derniers jours, une semaine seulement après la keynote. Plus personne ou presque ne se risque à parier sur un mega flop de l’accessoire, et de plus en plus d’analystes, y compris ceux qui étaient sceptiques avant la keynote, estiment désormais qu’Apple a peut-être trouvé son nouveau graal, sa nouvelle plateforme sur laquelle il va pouvoir capitaliser pour les prochaines années.

L’avance technologique du Vision Pro a aussi globalement rassuré sur la capacité d’Apple à rester un leader technologique, hors de tout effet de mode ou des tendances techs du moment (l’IA générative par exemple). Apple prend certes son temps pour intégrer dans de nouveaux produits des technos déjà opérationnelles, mais c’est souvent pour mieux convaincre. Les investisseurs et actionnaires semblent en tout cas déjà convaincus de leur côté…