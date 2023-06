Mega Man X DiVE Offline était bien l’une des rares « nouveautés » du Capcom Showcase qui n’ait pas déjà été présentée par ailleurs (c’est dire le niveau de la conférence…). Même si le nom du jeu rappelle un autre Mega Man X sorti il y a bien longtemps sur console Nintendo, on a ici affaire à un jeu freemium qui vous incitera forcément à passer à la caisse. Le jeu inclus de nombreux personnages à collectionner dont Zero, Proto Man, Bass, Sigma et Mega Man.Exe, plus de 900 niveaux, les gros boss emblématiques de la franchise, et bien plus encore.

Cette version offline de Mega Man X DiVE sera disponible sur iOS, Android et Steam un peu plus tard dans l’année, mais les joueurs devront se passer d’un mode multijoueurs ou collaboratif. Pour rappel, Mega Man X DiVE (pas offline donc) est sorti depuis le mois d’août 2021. On pouvait certes s’attendre à mieux du côté de Capcom, d’autant que les mobiles modernes sont capacbles de beaucoup plus au niveau technique, mais il faudra se contenter de cette annonce.