C’est un coup de tonnerre : Samurai Shodown, le célèbre jeu à l’arme blanche de SNK, arrivera bien sur mobile, et attention car l’on parle bien ici de la version « new gen » (absolument splendide au passage), qui était déjà sortie il y a de nombreux mois sur consoles PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Le trailer de lancement de cette version mobile a même été diffusé par mégarde (ainsi que les liens de téléchargement sur iOS et Android !), laissant entendre que le jeu pourrait sortir ces prochaines heures, mais Netflix a rapidement retiré la vidéo. Finalement, Samurai Shodown arrivera bien sur iOS (et Android) un peu plus tard dans l’année, mais il faudra bien évidemment disposer d’un compte Netflix pour en profiter.



Netflix Games confirme ici qu’il est bien un redoutable concurrent d’Apple Arcade, avec ces derniers mois des titres bien plus qualitatifs que ceux présentés par la firme de Cupertino. Certes, l’abonnement (assez cher) à Netflix restera un point de blocage pour beaucoup, mais pour ceux qui sont déjà abonnés à la plateforme de streaming, l’offre gaming de Netflix devient presque incontournable.