Si Sony a bien récupéré l’entièreté de la production des écrans Micro OLED (ou OLEDoS) de l’Apple Vision Pro, LG de son côté aurait été chargé de l’écran OLED externe, celui qui affiche les « yeux » de l’utilisateur (EyeSight). Les écrans Micro OLED sont l’un des composants les plus sophistiqués du Vision Pro, et aussi le plus cher à produire aussi puisqu’il représente 48 % du coût de fabrication total du Vision Pro. A côté, la dalle OLED de LG ne représente que quelques miettes dans le coût de fabrication total : une seule de ces dalles OLED ne dépasserait pas les 30 dollars en coût de production.

Une source qu’on espère bien informée déclare que « Les fabricants favorisent essentiellement plusieurs fournisseurs pour diversifier leurs chaînes d’approvisionnement et améliorer la compétitivité des prix. Sony peut avoir pour effet de préempter le marché, mais les fabricants d’écrans coréens peuvent inverser la tendance en développant de meilleurs produits. » De fait, Samsung serait sur le point de pouvoir produire en masse des écrans Micro-OLED après son rachat l’an dernier de la société e-Magin, spécialiste justement du Micro OLED. Quant à LG, il serait pressenti pour être le principal fabricant des écrans Micro-OLED de l’Apple Vision (non Pro), la seconde génération de casque XR.