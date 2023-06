Apple TV+ annonce avoir renouvelé sa série Silo pour une saison 2. Le programme de science-fiction, porté par Rebecca Ferguson, connaît un joli succès, aussi bien au niveau des notes qu’au niveau de l’audience.

Une saison 2 pour Silo

« Il est extrêmement gratifiant de voir l’épopée de science-fiction Silo, captivante, atmosphérique et magnifiquement conçue, devenir rapidement la série dramatique numéro un d’Apple », a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation d’Apple TV+. « Les téléspectateurs du monde entier ont été captivés par les mystères et les conspirations enfouis dans ce monde souterrain fascinant, et le nombre de téléspectateurs ne cesse d’augmenter, et nous sommes impatients de voir les secrets du silo révélés dans la deuxième saison ».

Graham Yost, le créateur de la série, en profite pour remercier de la confiance d’Apple. « Nous sommes impatients que les spectateurs du monde entier s’immergent dans le monde épique que nous avons créé pour donner vie aux romans de Hugh Howey. Apple a cru en notre vision dès le premier jour et c’est un honneur d’avoir l’opportunité de creuser plus profondément dans cette histoire et d’éplucher les couches de nos personnages dans le Silo ».

Silo est l’histoire des 10 000 dernières personnes sur terre, leur maison située à des kilomètres de profondeur les protégeant du monde toxique et mortel qui les entoure. Cependant, personne ne sait quand ou pourquoi le silo a été construit et tous ceux qui tentent de le découvrir s’exposent à des conséquences fatales. Rebecca Ferguson incarne Juliette, une ingénieure, qui cherche des réponses sur le meurtre d’un être cher et tombe sur un mystère bien plus profond qu’elle n’aurait pu l’imaginer, l’amenant à découvrir que si les mensonges ne vous tuent pas, la vérité le fera.

Il n’y a pour l’instant pas d’information concernant la date de sortie de la saison 2 de Silo sur Apple TV+.