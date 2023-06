Invariablement, les chiffres tombent, et ils ne sont pas très bons pour Apple TV+, qui peine encore à percer sur le marché des plateformes de streaming. Pourtant, le problème n’est certainement pas la qualité des programmes : Apple TV+ est la plateforme la mieux notée par les critiques aux Etats-Unis, et en France ce sont même les spectateurs qui la plébiscitent ! Ainsi, le classement IMDB des plateformes de streaming en fonction de leur notes moyennes d’appréciation indique qu’Apple TV+ est le service le mieux noté dans l’hexagone, avec un score moyen de 7,24/10 ! Derrière Apple TV+, Disney+ obtient une note moyenne de 6,72, puis 6,54/10 pour Canal+, 6,44/10 pour Netflix et 6,08 pour Amazon Prime Video (qui a plus d’un point de moyenne en moins qu’Apple TV+ !).

On peut se demander dans quelle mesure la disponibilité d’Apple TV+ dans le bouquet Canal+ a boosté cette appréciation globale. Il est vrai que les séries premium ne manquent pas sur le service, de Severance à See en passant par For all Mankind, Foundation, Silo, Planète Préhistorique ou bien encore l’incontournable Ted Lasso.