Initialement disponible dans Apple Arcade (en 2019), Towaga: Among Shadows (Lien App Store – 2,99 euros – iPhone/iPad) s’est donc débarrassé de la tutelle du service d’Apple (dans lequel il ne figure plus) pour atterrir dans l’App Store, et le tarif reste plus que raisonnable pour un titre indé de ce calibre. Le jeu est aussi la suite directe de Towaga (sorti en 2017), dont il repend d’ailleurs globalement le gameplay. Pour le dire vite, Towaga : Among Shadows est un dual twin stick shooter qui réclame (vraiment) d’énormes réflexes. Le joueur dirige la visée d’un héros qui doit utiliser son arme ultra lumineuse afin d’anéantir les hordes d’ennemis qui se pressent par vagues successives. L’objectif consiste principalement à tenir sa position le plus longtemps possible face aux sbires de Metnal, le Héraut du Néant. Notre héros pugnace peut heureusement débloquer des sorts dévastateurs, améliorer ses compétences et dénicher de nouveaux équipements.



On note enfin que la réalisation générale est de très bon niveau (les animations et les cinématiques font très… anime), et que le gameplay est ultra précis, ce qui n’empêchera pas les morts à répétition.