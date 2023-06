Le Mac Pro M2 Ultra n’a pas seulement un soucis de positionnement dans la gamme Apple face au Mac Studio : l’une des pages assistance du produit rapporte de gros bugs de fonctionnement des disques SATA de l’appareil. Dans le détail, les disques SATA ont une fâcheuse tendance à se déconnecter inopinément, principalement en sortie de veille, ce qui se traduit par le message d' »Erreur d’éjection du disque ».

Pour l’instant, les seules solutions connues consistent à redémarrer le Mac Pro ou à désactiver la mise en veille automatique du Mac dans les paramètres, ce qui est bien sûr tout sauf satisfaisant. Pour ne rien arranger, le soucis de déconnection du disque apparaitrait aussi avec la mise en veille manuelle du Mac. Bref, on n’en sort pas, et la seule porte de sortie pérenne sera sans doute le correctif sur lequel planche déjà Apple. Il n’y a plus qu’à espérer que ce correctif arrivera vite, parce qu’un bug de ce type sur une machine de ce prix, cela fait tout de même sacrément tâche…