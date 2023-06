Damus (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) une app de cryptomonnaie à priori classique, se retrouve actuellement au coeur d’un sacré rififi avec Apple. L’app dispose en effet d’une fonctionnalité baptisée Zap qui permet le transfer de bitcoins entre utilisateurs, rapidement et quasiment sans frais (à l’instar des paiements PayPal entre amis). Oui mais voilà, les gardiens de l’App Store ont considéré que cette fonction s’apparentait à une façon de contourner le versement de la commission sur les achats in-apps, et menacent donc désormais d’éjecter Damus de la boutique applicative ! Apple aurait donné 14 jours à Damus pour se mettre en conformité, sans quoi l’app ne pourra plus être publiée dans l’App Store.

Damus will be removed from the app store in 14 days, apple says zaps are not allowed on their platform because they *could* be used by content creators to sell digital content. This is right before we’re about to give our talk at the oslo freedom forum on how decentralized social… pic.twitter.com/uAK1U0UBet

Quelques heures à peine après ce coup de semonce, Jack Dorsey, l’un des concepteurs de Damus et incidemment ex-CEO de Twitter, affirme de son côté qu’il s’agit d’une mauvaise compréhension de la fonction Zap par Apple. ; et demande personnellement à Tim Cook d’intervenir pour reconsidérer le litige. Un « deal » aurait été cependant obtenu entre Apple et Damus, si bien que l’app pourrait continuer de fonctionner comme prévu. Damus paiera t-il sa commission à Apple ou se dirige t-on vers un « drama » façon Epic Games ?

This seems to be a misunderstanding by @apple of how this feature works and what it's for.

It's a critical part of the future of the internet. It has the capacity to bring people around the world into the economy without the traditional gatekeepers. Please reconsider @tim_cook. https://t.co/ALwZGxU0du

— jack (@jack) June 13, 2023