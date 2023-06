L’Apple Vision Pro est la sensation tech de l’année, mais nombre de question demeurent en suspend, notamment concernant certains détails de l’interface de l’appareil. Par exemple, sera t-il possible d’utiliser un outil de dessin sans recourir à une tablette graphique physique en sus du casque ? L’une des sessions de travail de la WWDC 2023 apporte une réponse : l’utilisateur n’aura en fait qu’à pincer le pouce et l’index pour tracer « à main levée » n’importe quelle forme sur la surface affichée en XR. Apple avait déposé un brevet à ce sujet il y a quelques années, et force est de constater que le résultat en conditions réelles est assez satisfaisant, notamment en terme de précision du tracé.

Il n’en reste pas moins que dessiner ainsi avec la main toujours levée créera vite de la fatigue musculaire, et que cette solution n’est sans doute pas celle qui sera privilégiée par les professionnels du graphisme. En revanche, s’il s’agit simplement de signer un document numérique, cette fonction de tracé en XR devrait largement suffire.