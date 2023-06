Le TPS MMO mobile The Division Resurgence, bien entendu basé sur le lore de la franchise The Division, est enfin proposé en précommande (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Même si ce n’est pas précisé sur le lien de préco, la date de sortie aurait été fixée au 5 décembre prochain (mais tant que rien n’est confirmé, Ubisoft se donne sans doute la possibilité de la modifier). Si The Division Resurgence s’affiche comme un freemium blindé de contenus à acheter « in-app » (pack divers, missions, etc.), force est de reconnaitre qu’Ubisoft ne se moque pas des joueurs mobiles tant le jeu semble réellement ambitieux en terme de réalisation et de proposition de gameplay.

On est à priori très loin des adaptations mobiles « prétextes », qui sont plus des attrape-gogos voire de simples coups marketing pour remettre le focus sur le « vrai » jeu console. Ici, le niveau de réalisation est vraiment élevé pour un titre mobile, avec notamment des environnements assez vastes. C’est d’autant plus notable qu’il s’agit ici d’un titre multijoueurs.